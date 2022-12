Pandemin bröt sedan ut under första kvartalet 2020. Ett stort arbete under det året var att anpassa och säkerställa tillgång till lokaler utifrån regeringens och Folkhälsomyndighetens riktlinjer och allmänna råd. Lokaluthyrningen gjorde ett stort intäktsbortfall när i princip ingen kunde hyra våra lokaler. Personalen fick i stället jobba i andra verksamheter. Tack vare extra skattemedel kunde vi göra engångssatsningar ute i föreningarna för att mildra pandemins effekter.

Paradiset har gjort en energieffektivisering under mandatperioden och gjort sin verksamhet trygg och attraktiv. En rejäl renovering har varit möjlig när verksamheten har varit mer eller mindre stängd under pandemin. Nu har vi en otroligt fräsch anläggning att erbjuda våra besökare.

Vi hade flera otäcka bränder i föreningslokaler under början av 2021 som nu är i full färd med att återuppbyggas. Kommunen har lämnat stöd både till Skulnäs och IOGT-lokalen i Åte. Det känns bra att kunna bygga upp lokalerna igen, de är mycket viktiga för föreningslivet.

Det finns en hel del utmaningar kvar under den kommande mandatperioden, inte minst att bygga ett kulturhus i centrala Örnsköldsvik. Det har varit flera utredningar under årens lopp och hade det inte varit för pandemin hade vi kanske kommit längre i den frågan. Vi behöver ett kulturhus om vi ska kunna tillgodose behovet hos de som vi räknar med ska flytta in i vår stad. Kultur är viktigt och det förenar. Jag hoppas att kulturhuset kommer att bli verklighet inom en snar framtid. Under nämndens sista sammanträde beslutade vi att bevilja totalt drygt 5 Mkr som stöd till kulturlokaler runt om i kommunen, för att det är minst lika viktigt att stötta lokaler på landsbygden som att satsa i centralorten.