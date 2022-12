Den musikaliska familjen Rogers hade arrangerat ett Christmas Medley som också ljöd bra på den nystämda flygeln. R.D. Vandall har arrangerat två stycken som makarna spelade, Deck the Hall Duet Fantasy och Duet Fantasy on Joy to the World. Ett stycke i mina öron med stjärna var Arrival of the Queen of Sheba av G.F. Händel.

Och så förstås Heinzelmännchens Wachtparade, Tomtarnas vaktparad, op 5 av Kurt Noack. Ett stycke som kräver sina mästare och paret Linne spelade alldeles perfekt. Det sista stycket krävde en känslomässig förklaring av Michael.

– Det har hänt att jag gråter när jag hör musiken, bekände han.

Det handlar om två stycken som samverkar till ett, nämligen Adolphe Adams O Holy night som vävs in i S. Rachmaninoffs Romance from Suite no 2, op 17. Och han som arrangerat detta till ett stycke är Josh Wright. Efter makarna Linnes framförande ville inte applåderna ta slut.

Niklas Jansson avrundade med ett varmt tack till alla medverkande vid luncherna, både musikaliskt och praktiskt vid serveringarna.

Åke Nilsson