Pastoral i F-dur av Bach och en Parafras, med tema av Händel, av A Guilmant.

Den andra tisdagen i advent var Åke Nilsson solist och han sjöng mest till eget komp på gitarr. Eftersom det var Finlands självständighetsdag så sjöng han först Höstvisa av T. Jansson/E. Tauro och Joulon Kellot av A Maasalo. Han fortsatte med Innan gryningen av Ylva Eggehorn, O, Jesu vår vän av JS Bach och Sången om konungens återkomst av Ing. Olsson.

Niklas Jansson inledde lunchen med att på orgel spela tre stycken av J Sibelius: Finlandia, Berceuse och En etsi valtaa, loistoa.

Han återkom med Variationer över en fransk julvisa av H Doyen, Konungen från fönstret såg. P Manz, Vem är barnet? The First Noel och Nu tändas tusen juleljus. Åke Nilsson sjöng O, helga natt och Niklas avrundade med Från himlens höjd av Bach och Go Tell It On the Mountain.

Luciadagen var sångerskan Gunilla Magnusson med sin pianist Eva Wedin medverkande gäster. Många ville höra henne sjunga. Det var 58 personer närvarande. Hon inledde med att sjunga Marie vaggsång av M Reger, Julvisa av Sibelius och Tonerna av Sjöberg.

Niklas Jansson spelade Variationer över en fransk julvisa av Balbastre.

Gunilla återkom med Dagen är nära av GF Händel och Stilla natt av Gruber. Niklas varvade in med en Julrapsodi av LE Abrahamsson och 2/ forts. En stilla stund... Weihnachten av M Reger. Gunilla avslutade med att sjunga Coventry Carol , trad. Gläns över sjö och strand av Wideen och Den signade dag, Folkmelodi från Leksand och en luciasång Strålande helgonfe av H Hammarström. Som extranummer sjöng Gunilla Koppången av Per-Erik Moraeus.

Tisdag 20 december spelar Ida och Michael Linne fyrhändigt piano.

Åke Nilsson