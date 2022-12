Efter de inledande orden av Susanne startade Luciafolket sin konsert med att skrida in i den fullsatta kyrksalen till klassiska Sankta Lucia. Det som sedan följde under en halvtimme är svårt att återberätta i text, men det var sannerligen en stämningsfull upplevelse. Vacker fyrstämmig a cappellasång med den gemensamma nämnaren jul och lucia. Klassiker som Goder afton - fast i ny, svängig kostym och arrangemang av Johan Drejare, varvades med psalmer såsom Nu tändas tusen juleljus och Bered en väg.

Kvällens besökare möttes med värme av diakon Susanne Kallin som hälsade alla hjärtligt välkomna. Susanne berättade också om syftet med luciakonserten, nämligen att samla pengar till ACT Svenska kyrkans julinsamling – för allas rätt till ett värdigt liv. Årets julinsamling handlar om att bryta skadliga traditioner som tvångsäktenskap, könsstympning och våld mot flickor, världen över. Med en önskan om att barn ska få vara just det – barn.

När så mäktiga Mary did you know framfördes, inspirerad av amerikanska a cappellagruppen Pentatonix, kunde inte publiken låta bli att brista ut i en applåd. Luciafolket levererade stämsång av högsta klass, bjöd på egna skickliga arr och julstämning så det sjöng om det. Vilken vacker konsert!