Fakta

Tävlingar: Ford Smart Energy Cup är en nationell seniorcup i längdskidor som består av 14 deltävlingar. De 12 bästa tävlingsresultaten räknas i den totala cupen.

Fjolårets segrare: Lovisa Modig, Falun Borlänge SK och Karl-Johan Westberg, Borås SK, vann totalen i Smart Energy Cup säsongen 2021/2022

Poäng: Delas ut enligt FIS poängskala för etapplopp till de 30 första åkarna, där segraren får 50 poäng, tvåan 46p, trean 43p och sedan i fallande skala ner till åkare 30 som får 1 poäng.

Vid samma slutpoäng efter sista deltävling gäller följande:

* Högsta antal segrar placeras före.

* Bästa delresultat placeras före (flest 2:a platser, flest 3:e platser osv).

* Om åkare fortfarande har samma poäng delas slutplaceringen.



Priser: Topp tio (10) damer och herrar erhåller prispengar och priser på samtliga deltävlingar (utom mixstafetten), där segraren får 7 000 kronor. Totalt kommer det delas ut prispengar under Ford Smart Energy Cup 2022/2023 för 645 000 kr, samt presentkort eller sakpriser för 52 000 kr.

Inställd tävling: För att Ford Smart Energy Cup ska räknas totalt 2022/2023 måste 70 % av tävlingarna (10 av 14) genomföras.

Om en tävling ställs in så räknas inte denna till totala cupen. Av de återstående tävlingarna räknas åkarens två sämsta resultat bort i den totala cupen.

Exempel: En tävling ställs in vilket gör att det totala antalet tävlingar som återstår är tretton. De elva bästa resultaten under säsongen räknas sedan till den totala cupen.



TV-sändning: Samtliga tävlingar i Ford Smart Energy Cup 2022/2023 kommer tv-sändas via Expressen och Bonniers lokala titlar. Premiären körs i Idre 9-11 december.

Källa: Svenska Skidförbundet