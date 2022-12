Ronnie Sahlén är en erkänt duktig kyrkosångare som behärskar till fullo Elvis Presleys andliga sånger och de svenska läsarsångerna, där få kan mäta sig med Ronnie då han sjunger ”Var jag går i skogar berg och dalar”, som blev önskad av hans störste beundrare på Bergsgatan.

Ronnie öppnade kvällen med Amazing Grace, efter att först blickat ut över salongen med 77 ansikten vända mot sig. Det blev alldeles knäpp tyst under sången och om en knappnål skulle ha fallit till golvet skulle det ekat i IOGT-NTO-lokalen. Efter att ha hälsat välkommen fortsatte Ronnie med svenska visor och kom sedan in på julsånger, som avslutades med julsångernas julsång ”Stilla natt” i en duett med Margaretha Bodin, innan det blev dags för kökspersonalen att för sista gången bjuda på gott fika. Mackorna breddes under eftermiddagen och till dem bjöd man på hembakta småkakor och pepparkakor.