Jultemat var genomgående, med ett flertal utvikningar. Den riktiga julstämningen kom fram då Peter Nordwall med sopransaxofonen till Ulf Nordwalls pianoackompanjemang spelade ”Jul, jul, strålande jul” och ”Stilla natt”. Till julkontot får man väl också lägga ”Dream a little dream of me” och ”Let it snow! Let it snow! Let it snow!” och till utvikningarna ”Brudmarsch från Norrland” och ”Someday my prince will come”. Sammanlagt hann man med 20 sånger under den drygt två timmar långa konserten med 40 minuters fikapaus.