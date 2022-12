Rihards Marenis var Henrik Gradins profilvärvning inför säsongen, en poängstark forward som gjorde dundersuccé i Vita Hästen dit han kom på try out förra säsongen från division-laget Kiruna IF. Han kom till Norrköping, öste in poäng och ganska snart var han ett namn som diskuterades hos i princip varje sportchef i hockeyallsvenskan.