Utanför hälsade flammande marschaller och väl inkomna så tog glöggen välkomnande emot, nu var det julfest. Lokalen var pyntad med julattribut och borden var dekorerade med löpare, ljus (batteri), servetter och kulor, allt med röda och juliga toner.

När ordförande hälsat välkommen tonades ljuset ner och in tågade lucior, tärnor med glitter och stjärnstrut-tomte sjungande luciasången. De fortsatte sedan att med klara och säkra stämmor sjunga in julen. Det var Glädjeton som under ledning av Pernilla och Gudrun Anundsjö Församling som svarade för den bejublade luciatablån.