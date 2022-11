”Cheek to Cheek” ur filmen Top Hat år 1935, med det dansande paret Ginger Rogers och Fred Astair, kan man höra hur många gånger som helst i olika versioner. Att toppa Ewa Bylins version blir en utmaning för andra. Har man sagt A, så måste man säga B, så efter ”Cheek to cheek” kommer man lätt in på ”Let’s fall in love” och ”It could happen to you”. Är det inte tur att det skrivs och sjungs så mycket om kärlek, den starkaste kraften som finns i hela världen? Det skrivs nog ändå om krig, elände och despoten Putin.