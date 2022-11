Det bör nämnas att snabbladdning är något man som elbilist nästan enbart gör på långresor, till vardags laddar man bilen hemma och då slipper man allt krångel, det är bara att koppla in bilen och betalningen dras automatiskt på din elräkning. Man brukar säga att cirka 95% av all laddning sker hemmavid, givetvis beroende på hur man använder bilen. Det är bra ekonomiskt också eftersom att det kostar cirka 2kr milen att ladda hemma.

Tesla har nämligen ett otroligt smidigt system för snabbladdning som kallas plug and charge. När man köper en Tesla, registreras ett kreditkort med Tesla-kontot. När man sen kopplar in en Tesla för att snabbladda på Teslas egna laddnätverk, sköts betalningen automatiskt via laddsladden. Du kliver ur bilen, stoppar in sladden, sen sköts laddning och betalning automatiskt och digitalt med samma kort som du använde för att köpa bilen med. En snabbladdning tar normalt 15 minuter, sen kopplar man ur och fortsätter resan.

Så, vad behöver då göras? Jo det bör införas krav på stöd för standarden plug and charge (ISO 15118-20) för alla elbilar och snabbladdare så att alla elbilsförare får uppleva hur det kan vara enklare att snabbladda elbilen än att tanka fossilbilen.