Det var musikglädje från allra första stund. Låtarna avlöste varandra med Fly me to the moon, All of me, Underbart är kort till minne av Povel Ramel 100 år och Säkkijärven polkka där basisten Martin Sjöberg anknöt i sin presentation hur känd den låten blev under vinterkriget i Finland och sedan fortsättningskriget 1941 då Finland återtog Viborg. Mängder av sovjetiska radioutlösta bomber och minor hade placerats i området. De skulle detoneras av sovjetiska armen genom att sända radiosignaler på en viss frekvens. För att desarmera bomberna spelade finsk radio Säkkijärven polkka på denna frekvens, dygnet runt, för att störa och det lyckades man med.

Sedan blev det Erika Sjödins tur, sångerska för kvällen som leder flera körer i Örnsköldsvik församling, att greppa mikrofonen och sjunga med värme och inlevelse med sin sköna stämma Sakta vi gå genom stan, The girl from Ipanema och There will never be another you.

Klarinettisten Anders Grimell gav ett minne över musikern Bengt Lindgren, som avled i höstas och som hållit jazzen vid liv i decennier i många radioprogram, tidningsartiklar, storband med mera och som hade en önskan att de två skulle fått spela klarinett tillsammans igen men som inte hanns med. Han tillägnade Bengt Lindgren låten Petite fleur på klarinett tillsammans med pianisten Anders Bergquist på gitarr.

Kvällen avslutades med den medryckande låten Royal Garden Blues där ingen fot satt still och trummisen Kenneth Nordwalls pinnar virvlade kraftfullt både på trummorna och i luften. Applåderna ville inte sluta tills det blev en extralåt Vi möts igen.

Ruth Lind