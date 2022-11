Under kvällen kom 7 419 kr in i kontanter och till det kan vi lägga 3150 kr som kommit in till kyrkans swishkonto.

Resultatet är alltså 10 569 kr från givmilda besökare, där ett flertal även skänkt vinster till lotteriet.

Jag vill rikta ett stort tack å Herrarnas Afton och Svenska kyrkans vägnar till alla som dragit sitt strå till stacken. Står hälsan oss bi, så återkommer Herrarnas Afton nästa år.

Kjell Larsson