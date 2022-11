Jag kan se det inom socialtjänsten. En ny grisfamilj, vi gör så lite vi kan, blundar för individen och omständigheter och får det att se schysst ut på papper. Nästa gris.

Jag kan se det inom vården och psykiatrin. Jahopp, här kom en till som vill ta ihjäl sig. En haldolspruta i röven, lite antidepp sedan ska du ut i ensamheten igen. Nästa gris.

Jag kan se det inom skolvärlden. Vi tar in fantastiska, kreativa ungar i alla färger och former och in ska dom minsann, i våran välkända fyrkant. Får dom inte plats i den får dom en stämpel i pannan med adhd eller trotssyndrom, utan en tanke på att alla barn är en produkt av sin miljö. Om man bortser från mångas bristande stöd i hemmamiljön – skolmiljön är ju inte direkt något att hurra för i nuläget. En eloge till dom barn som faktiskt fortfarande klarar av att få någonting utfört.

Den mänskliga faktorn är i det närmsta helt försvunnen. Fortfarande brinner några eldsjälar i varje verksamhet, för att slutligen brinna ut och gå in i den berömda väggen. Vi skallar väggar till höger och vänster, och aldrig är det ett systemfel. Vi pekar finger åt dom som ”överkänsliga”, eller varför inte lata.

Mvh, en superpeppad Josephine som sedan 1991 är märkt som en icke så välfungerande gris. Det är svårt att existera här. Nöff nöff.