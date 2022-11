Allt motorbränsle har under det senaste året blivit dyrare. Om man kör bil en lång sträcka och begär milersättning, vare sig det gäller till arbete eller ideella sammankomster, har det märkts eftersom skattefri ersättning fortfarande är 18,50 kronor per mil. För många blir det inte full ersättning för bilkostnaden om man räknar in service, försäkring och andra kostnader som är nödvändiga för den som kör bil.