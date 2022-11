Ronnie Sahlén träffade aldrig Elvis Presley, men däremot sångaren och gitarristen Charlie Hodge, som stod Elvis mycket nära. Av honom fick Ronnie höra att Elvis var djupt religiös, något som fördjupades mer och mer. 1966 spelade Elvis Presley in den engelska versionen av O Store Gud, så den blev världens mest spridda lovsång. Allt Elvis rörde vid blev mycket populärt. Man kanske inte tänker på att Elvis nästan uteslutande sjöng andras låtar och att ”Love me tender” är den enda som han skrev själv.

Konserten öppnades av prästen Ulla-Britt Sundin. Hon kom in på Lill Lindfors och att musik skall byggas utav glädje, av glädje bygger man musik. Därmed var det fritt fram för Ronnie Sahlén att dra igång med Amazing Grace, som blev en bra avstamp på en och en halv timmes glädjefull musik.

Torkel Selin och Ronnie Sahlén fick konserten att tända till, då de showade till det med ”When the Saints go marching in”. Foto: Kjell Larsson

Torkel Selin skojade friskt med att han inte kunde engelska, så han hade aldrig kommit in på gospels. Hur det var så blev det riktigt rockigt då Ronnie Sahlén backade upp Torkel i ”When the saints go marching in”.