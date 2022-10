Hoppet lever för FV

Tre mål på 16 minuter förstörde dagen för Friska Viljor i Södertälje. Backlinjen hängde inte med på en boll in i straffområdet där Assyriskas rutinerade målskytt Bachir Katourgi dök upp och lobbade in ledningsmålet över Hugo Backman. Andra målet var ett skott från strax utanför straffområdet, kanske inte helt otagbart för Backman, och 3–0 kom efter en straff som Backman räddade, men där straffläggaren Ferid Ali kunde slå in returen.