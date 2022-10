Eilert Hägglund kan konsten att få folk att lätta på börsen. Med konster och knep lyckades han och Hasse Andersson snabbt få slut på 200 lotter à 20 kr. Var man inte ute i tid blev man utan. De flesta brydde sig inte om vinsten i sig, utan glädjen av att få vara med och samla in till kyrkans arbete i Ukraina. Lotteriet gav 4000 kr. Ännu mer gav intäkterna från fikat, som kostade 40 kr, men många gav mycket mer. Kontantkassan räknades upp till 7419 kr.

En gissning är att lika mycket kommit in via swish, så det är bara att avvakta tills vi får det slutgiltiga resultatet, då kyrkans ekonomer gått igenom swishkontot.

Den lättsamma underhållningen stod Ronnie Sahlén för. Han sparade inte på krutet under kvällen och fick med sig publiken i flera allsånger. Det som kännetecknar Ronnie är att han ser människan och sätter henne i fokus och inte sig själv. Ronnie ger sig tid att prata med folk och har då alltid ett vänligt ord väl till pass.

Ronnie känner väl sin trogna publik och gick den till mötes med flera önskelåtar. Ronnie kan också vara lurig, som när han sa, att han hade tänkt avsluta kvällen med O Store Gud på engelska, men fått böja sig för Herrarna, vilka bestämt att kvällen skulle avslutas på svenska. Ronnie började sjunga något på engelska, men det var inte How Great Thou Art, utan You Gave Me A Mountain, så att kyrkan nästan sprängdes. Så mäktigt blev det när Ronnie tog i allt vad han kunde hela vägen från tårna upp till hårfästet. Efter de öronbedövande applåderna, avslutade Ronnie kvällen lugnt med O Store Gud, världens mest spridda lovsång och lovprisade därefter publik och arrangörer, innan han tackade för sig.

Det här gör vi om grabbar, tyckte Eilert Hägglund och har han sagt det, så lär det nog bli så. Ingen kunde gå emot Eilert en sådan här kväll.

Kjell Larsson