MISSA INTE: ÖA sänder hela Friska Viljors kval till Ettan

Fakta

Lagen

A = Assyriska FF

B = Friska Viljor

C = Österåker

Matcherna

Söndag 23 oktober 14.00: Assyriska - Friska Viljor

Friska Viljor - Österåker (tid ej klart)

Österåker - Assyriska (tid ej klart)

Spelordningen

Match 1: A – B

Match 2: Förlorande lag i match 1 – C

Om lag A förlorat i match 1 har det laget bortamatch mot lag C.

Om lag B förlorat i match 1 har det laget hemmamatch mot lag C.

Match 3: Segrande lag i match 1 – C

Om lag A segrat i match 1 har det laget bortamatch mot lag C.

Om lag B segrat i match 1 har det laget hemmamatch mot lag C.

Fortsättningen

Segraren i kvalgruppen går vidare och möter lag 13 i Ettan norra om en plats i division 1.

Källa: svenskfotboll.se