Mötets höjdpunkt visade sig vara en fantastisk sång- och musikalisk uppvisning. "Trio of joy" uppskattades ljudligt av publiken. Tommy Körbergs "Fait Accompli" och "Stad i ljus" flödade vackert i kyrksalen. Även Elvislåtar bedårade mången i bänkarna. Några ytterligare axplock ur sångbuketten var "The wonder of you" och "Always on my mind".

Sång, musik och ord med mening gladde vår förening. Livet och kärleken, med- och motgång och att bli älskad för den man är blev innerligt förmedlade budskap, som fick hjärtan att ticka taktfullt som tack.

"Var och en av oss är underbar förstås".

Ulla Jonsson