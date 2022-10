Konserten inleddes med ett modernt och okänt verk – Outi Tarkiainens (f. 1985) “The Ring of Fire and Love” för orkester komponerad 2020. ”The Ring of Fire” är den vulkaniska zon som omger Stilla havet och som orsakar en mängd jordbävningar. “The Ring of Fire” är också en term som syftar till den strålkrans som några gånger kan ses runt månen när månen täcker solkärnan vid en total solförmörkelse. Termen används också för att beskriva en kvinnas förlossningssmärtor. “The Ring of Fire and Love” är därmed ett orkesterverk som försöker att beskriva ett ”jord-bävande”, en skapande och omstörtande naturföreteelse. Det är alltså ett orkesterverk med en dubbelbottnad titel: stycket skildrar eld och kärlek i både det stora och det lilla formatet.