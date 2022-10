Nu var det inte bara Kents förtjänst att det blev mysigt. Utan de flinka damerna i köket hade det inte blivit samma sak och pricken över i satte Christina Häggkvist dit, med en bukett höstblommor, som hon hade med sig från den blomsterrika ängen hemma i Österalnäs.

Till syvende och sist hänger det mycket på att få publiken med sig och det brukar inte vara så svårt på Bergsgatan, som har sin trogna stampublik.

Kent Sundberg hann under kvällen med 25 helmysiga låtar och den mogna publiken uppskattade allt, där huvudparten var hämtad från 50-talet och 60-talet. Det blev Buona Sera, Corina Corina, ett Elvis medley och Still. En dam kom fram till mig och sa att hon 1961 var och lyssnade på Still med Emile Ford, som hårt och kärvänligt hade tryckt hennes hand.

Vi Ö-viksbor får vara stolta över Peter Grundström i Leding, som på löpande band skriver den ena schlagern efter den andra. Vi fick höra Kent sjunga God natt Marbell, med vilken Peter Grundström gjorde succé 1991 i Bingolotto med Loket Olsson.

Jag kan inte räkna upp alla titlarna under musikcaféet, men det går inte att gå förbi En sång en gång för längesen, som Jan Malmsjö gjorde populär. O Store Gud, som jag förknippar med Artur Eriksson, fanns också med i Kents sångprogram, som med tidsöverdag och fikarast blev nästan två och en halv timme långt.

Kjell Larsson