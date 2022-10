Efter paltvisan med många verser som alla sjöng serverades den efterlängtade palten i rykande fat som är den i särklass godaste palten i Sverige, som matgänget med Ingegerd Nilsson, Sören Norberg, Janne Vikberg, Kristina Åström och prästen Fride förberett i timmar dagen innan, tillsammans med det stekta fläsket, smöret vackert upplagt på fat och den hemkokta lingonsylten. Sagolikt gott! På det kaffe med nybakta kakor.

Sedan fortsatte musikerna med glada låtar av bland annat Povel Ramel som firar 100 år. Därefter sjöng Fride Gustavsson sin egen komposition till gitarr Nu vänder hösten sitt sista blad och anknöt i sin andakt om hösten och dess skönhet. Han menade att söndagens text handlade om tacksamhet och att vi nu befinner oss i änglatider där vi i den kristna tron omges av änglar som vi inte ser.

Den härliga paltfesten avslutades med den svängiga glada låten All of me, som värmde.

Ruth Lind