Men dessförinnan hedrade Åkes Rester saxofonisten Bengt Lindgren, som nyligen gått bort, genom att Tage Hellman på saxofon spelade ”Line for Lyons”, efter att Inger Grundroth hållit ett tal om vad Bengt Lindgren betytt för den lokala jazzen.

Att blanda snabba låtar med lugna ballader, som ”I will wait for you” ur filmen Paraplyerna i Cherbourg, visade sig vara ett lyckat koncept. Inger Grundroth kommer då till sina fulla rätt, medan Anders Olsson kliver på bäst i de snabba låtarna. Anders röst passar så bra in där och avslutningen efter lugna ”Close your eyes” med ”Just a gigolo” satt klockrent i duett med Inger Grundroth.