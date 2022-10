Namnet Good Old Days anspelar på den populära engelska tv-serien som spelades i 30 år och den visades första gången i svensk tv år 1966 så alla i salongen, som var tonåringar då, hade nog sett ett eller annat avsnitt från den. Personligen älskade jag den serien. Alla avsnitt avslutades med sången "Down at the Old Bull and Bush". Även dagens publik fick sjunga den. Stämningen var hög i salongen.