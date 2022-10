Det märks exempelvis på en gång att pengarna tar slut på kontot, medan miljö- och klimatkonsekvenser av vårt beteende är lättare att distansera sig ifrån. Många gånger upplevs de ekonomiska begränsningarna som ett hinder för individen att ställa om till en mer klimat- och miljösmart vardag. Många känner en hopplöshet inför sin egen förmåga att påverka klimatomställningen, och med all rätt – för att vi ska nå ett mer hållbart samhälle krävs inte bara omställningar på individnivå, utan ett hållbart samhällsbyggande där de större strukturerna stöttar ett hållbart liv. Ett sådant samhällsbyggande måste omfatta både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Under min utbildning fick jag en gång höra något väldigt klokt: "Create healthy public policy, instead of Public health policy". Innebörden av uttalandet var att folkhälsa behöver genomsyra alla beslut och inte ses som ett separat fråga. Detsamma gäller hållbarhet. Inom forskningen liksom inom samhällsplaneringen är hållbarhetsarbetet drabbat av fragmentering, vilket förhindrar det viktiga helhetsgreppet och samarbetet.

När kommunpolitiken nu står inför den stora utmaningen att bygga ett mer hållbart Örnsköldsvik är det viktig att ha dessa saker i åtanke: de tre pelarna för hållbarhet, individens möjligheter och samhällets strukturer. Trots att situationen på många sätt är akut är det också viktigt att tänka långsiktigt.

De problem vi står inför som samhälle är inte tillfälliga utan kan med all säkerhet eskalera – därför måste vi bygga en stabil grund för en långsiktig förändring, och akta oss för att bygga korthus i all stress. Att stänga ned simhallar och idrottsanläggningar skulle minska kommunens elkostnader i det korta perspektivet. Det är viktigt att samtidigt fråga sig vad det skulle kosta i det långa loppet när folkhälsan sjunker till följd av en sådan åtgärd.

Politiken måste beakta hållbarhetsaspekterna i alla beslut och inte som separata ärenden. Exempelvis måste vi bygga klimatsmarta, energieffektiva byggnader som slukar mindre energi, så att vi i framtiden inte behöver stå inför beslut att stänga ned viktiga verksamheter. Bygga hållbara strukturer som stöttar hållbara liv. Satsa långsiktigt på folkhälsa.

Till skillnad från ett enskilt hushåll sitter kommunen på en fantastisk resurs i omställningsarbetet: en hel organisation full av olika kompetenser som kan hjälpas åt. Utmaningen blir att motverka fragmenteringen och samarbeta väl för en hållbar framtid.

Annica Långvall, Centerpartiet i Örnsköldsvik