Stor musikglädje vid höstens första symöte

Musikerna varvade med härliga presentationer alltifrån signaturmelodin Moonlight Serenade, En månskenspromenad, Nu tändas åter ljusen i vår lilla stad, Underbart är kort med anknytning av 100 års minnet av Povel Ramel, Säkkijärven Polkka, Höstvisa och franska låtar medan många i publiken både nynnade och sjöng med.

Efter kaffet med hembakat bröd av dagens värdinnor Stina Lundberg, Marianne Lundström, Yvonne Persson, Ingrid Eckenskog och Astrid Östman blev det en Povel Ramel-kavalkad i sång sammansatt av Anders Bergquist i röd bakåtvänd kepa med många roliga inslag och fyllt av humor.

Innan andakten i Tankar kring hösten av Tomas Sondell spelade gruppen Kärleksvals känslosamt av Ulrik Neuman. All of me blev slutklämmen för träffen som blev till ett crescendo av glädje.

Lotteriet som såldes under symötet med fina vinster till förmån för Operation Smile insamlade över 2000 kronor och då var inte swishen inräknad. Nästa symöte i Domsjö församlingsgård blir den 6 oktober då Catharina Larsson kommer att berätta över temat Vem var Maria?

Ruth Lind