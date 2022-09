Dynamisk inledning på Perdidohösten

Trion tog oss med i mjuka, svävande ballader, skönt gungande sväng och häftig dynamik. Många av Lars egna kompositioner men även en del standardlåtar, bland annat Someday my prince will come och Night and day i fina arrangemang, nyanserat och njutbart.

Hilda smiles, en leende lyrisk ballad skrev Lars till sitt barnbarn Hilda för 14 år sedan och när hans andra barnbarn också ville ha en egen låt skrev han Anyone home till honom. Den inleddes lite busigt på trummorna och förde sedan tankarna till en liten kille som lyckligt studsade omkring. The great secret, med inslag av latinska rytmer, skrev Lars under pandemin när många konserter fick ställas in.

I ett rasande tempo men även en del snabba tempoväxlingar gick låten Know what you are not med suveränt cymbal- och hi-hatspel av trummisen.

Sista låten blev discoinfluerade Turn the whole thing upside down och visst vände trion stället upp och ner med sin musik men en mycket entusiastisk publik ville inte att kvällen skulle ta slut och vi fick lyssna till den lugna, vackra balladen More human som avslutning på en oförglömlig musikalisk upplevelse.

