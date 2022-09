Skolskjutsreglementet är omoraliskt

Det nya skolskjutsreglementet för landsbygden, prioriterar inte folkhälsan och är enligt ovanstående lagar, olaglig. Den började gälla vid höstterminsstarten 2021, det vill säga efter simhallsbeslutet. Reglementet innebär att skolelever på landsbygden, utöver den vanliga skoldagen kan få upp till fyra timmars restid/dag och de mindre barnen kan få över fem timmar, inklusive väntetid.

Skolskjutsreglementet ser ut så här:

Elever i förskoleklass upp till åk 2: får gå upp till 2 km till busshållplatsen. Elever i åk 3-9: får gå upp till 3 km till busshållplatsen.

Sedan står det i reglementet att själva bussfärden enkel väg, bör helst hållas inom 80 min/resa. Dessa resor görs morgon och kväll, fem dagar/vecka. På landsbygden finns inga trottoarer eller gatubelysning. Barnen går i mörker, oavsett väder och temperatur, delar vägbana med personbilar, timmerbilar, plogbilar. För att minimera antalet skolskjutsar, har kommunen dessutom godkänt en maximal väntetid på skolan, 90 minuter/dag, för elever i förskoleklass upp till åk 2.

Örnsköldsviks kommun godkände därmed en restid för landsbygdseleverna upp till 712 timmar, plus 267 timmars väntetid för de yngre, per läsår. Samtidigt som ni tidigare bestämt att hälsan för ”våra barn” i centrala Ö-vik skulle ta skada av i genomsnitt två timmars bussåkande per läsår. Förklara det?