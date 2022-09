Ta tåget – en klassfråga?

Åter i länet och på Norrtåg mellan Sundsvall och kära Ö-vik.

Reflekterar över tacksamheten över tåget som färdmedel, de vackra vyerna utanför, servicen och utbudet i kiosken samt ”lyxiga” loungedelen i ena änden – unikt i Sverige. So far so good!

Minns plötsligt tillbaka på åren i Ö-vik då jag som exilskåning, van att ta tåget, svor över biljettpriset mellan Ångermanland och Medelpad. En exempelresa över dagen för att live se Giffarna-HIF för två 28-åringar skulle kosta omkring 800 kr tillsammans. (Det blev istället bilen den gången.)