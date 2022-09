Vem tar vem efter regionvalet: ”Svårt att bilda majoritet utan Socialdemokraterna”

Socialdemokraterna hade haft egen majoritet sedan 1926 och in på 1990-talet i det som numera kallas Region Västernorrland, för att därefter samregera med Vänsterpartiet under några mandatperioder. 2010 tappade S makten efter 84 år och en bred allians med M+C+L+KD+MP+SJVP tog i stället över under fyra år.