Pär-Åke Stockberg tog andan ur publiken

I ett fullmatat program på en timme så använde Pär-Åke Stockberg saxofonen flitigt och publiken var med från första stund. Som sagt en mäktig avslutning, men oj så finstämt inledningen med ”Amazing Grace” blev. Fart och fläkt blev det i Pär-Åkes jazzlåtar. Värst svängde det med ”Down by the riverside” i ett medley där ”When the saints go marching in” var instoppat. Roligast blev det med ett spontant medley på pianot, utan förinspelade bakgrunder, sammansatt med ”Misty”, ”All of me” och en påhittad ”Boogie Woogie”.