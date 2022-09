Satsning på omsorgen – eller?

I Tidningen 7 frågar signaturen ”Domsjöbo” partierna i Ö-vik hur de tänker förbättra situationen för de äldre på boendena. ”Kommer ni att tillsätta mer medel för att öka personaltätheten eller starta ett aktivt volontärarbete?”

Partierna i Örnsköldsviks-Alliansen, det vill säga C, M och Kd, svarar alla att de vill ha ”tillräckligt med personal i äldreomsorgen” (C) och ”fler händer i vården” (C och M) och att de ”vill ge våra anställda mer tid med våra äldre (...) även om det också skulle innebära fler anställda” (Kd). Fantastiskt!