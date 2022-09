Kultändarna har tänt till med gitarrlåtar från förr

Programmet på Kom In den 30 augusti började med ”Run away”, en klassisk rocklåt, som Del Shannon skrev 1961. Därefter kom countryballaden ”South of the border”, som Frank Sinatra tog in i sin sångrepertoar.

Publiken fick inte en chans att somna, för därefter kom en fartig vals, ”Gamla Nordsjön”, där man riktigt kunde känna hur vågorna kom inrullande i lokalen.

Med gitarrlåtarna ”Walked on run” (The Ventures), ”Teen scene” (The Hunters), ”Apache” (The Shadows) var hela Kom In tillbaka i det ljuva 60-talet, när poplåtarna serverades varje vecka i Tio i topp och Kvällstoppen.