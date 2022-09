Gratis buss, javisst! Men vilken buss?

Det låter ju jättebra att ni vill erbjuda gymnasieelever och studenter att åka gratis med den regionala kollektivtrafiken under sommarmånaderna. Enligt er för att lättare kunna sommarjobba, ta sig till och från aktiviteter och för att resa. Jag bara undrar vilken kollektivtrafik de ska resa med?

Replik på S: Gratis kollektivtrafik för unga och studenter under somrarna (31/8)

Under sommaren går stadsbussarna i Örnsköldsvik bara fram till ca klockan 18 på vardagarna (jämfört med till kl 22 under resten av året). Exempelvis bussen till Domsjö, där är sista avgången från centrum klockan 17.45 under sommaren.