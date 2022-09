V: Agera innan strömmingen försvinner

Östersjön har fått utstå mycket under decennier. Förvaltningen har bidragit till att vi idag förlorat torsken, är på väg att förlora strömmingen och kustfisket här uppe längs Norrlandskusten. Genom att säkerställa en förvaltning som utgår ifrån havets och naturens ramar och bortse ifrån industrifiskets kortsiktiga vinster kan vi bryta den negativa utvecklingen.

För det andra kan man fråga sig om det bör finnas annat att sträva efter än vinsten per fångat ton. Genom att tillåta industrifisket (det pelagiska storskaliga strömmingsfisket) ta upp den stora delen av vår strömmingskvot, så förlorar vi våra lokala fiskare – de kustfiskare som fiskar under andra förutsättningar med andra metoder och för andra syften. Fiskare som skapar jobb i flera led och för med sig mervärden. Mervärden som bidrar till varumärket Sverige som många värderar högt och skulle sakna om de försvann. Surströmmingen utgör ett sådant exempel och den håller just nu på att försvinna.

Industrifisket tar stora mängder långt ut till havs, bestånden tillåts inte växa till sig och strömmingen blir allt mindre och allt färre i antal nära kusten. Kustfisket och beredningen i Sverige drabbas hårt. Det är inte bara lokala fiskare eller livsmedelsförädlare som försvinner, utan också en viktig del av svensk matkultur och ett varumärke som riskerar gå i graven. Vi riskerar dessutom ett rubbat ekosystem vars konsekvenser är oförutsebara. I slutänden måste vi fråga oss vilket fiske vi vill ha? Vilka mervärden för fisket med sig? Målet måste väl vara ett hav i balans och att fler kan försörja sig på ett hållbart yrkesfiske, där fisket sker kustnära och att landningar likväl som beredning sker i Sverige? Där merparten av fångsten såklart går till humankonsumtion istället för fiskfoder. För att nå dit har vi en lång väg att gå.