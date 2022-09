C: Kvalitetssäkra äldre- och kronikervården i Västernorrland

• Goda exempel. Lyft goda exempel i verksamheterna och sprid till andra.

• Rätt medicin. Säkerställa att de mediciner som ställts ut är de rätta, ingen skall behöva må dåligt av sina mediciner.

• Digitalisering. Alla bokningar och kontakter i primärvården, ska kunna genomföras digitalt för den som vill och har möjlighet.

• Ökad kontinuitet, tillgänglighet och trygghet i kontakten med primärvården genom fler sjuksköterskor och allmänläkare.

Jonny Lundin (C) oppositionsråd Region Västernorrland, Anna-Britta Åkerlind (C) oppositionsråd Örnsköldsviks kommun Dennis Moström (C) regionkandidat från Örnsköldsvik