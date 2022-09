Bor man i Nätra ska man tydligen inte rösta annat än rött

Bor man i Bjästa och Köpmanholmen ska man tydligen inte rösta annat än rött. Så det är enkelt att lista ut att det inte fanns så många andra valsedlar att välja på där i Köpmanholmen på förtidsröstningen.

Varje valår står det representanter från Socialdemokraterna (enbart) utanför lokalen på valdagen. På vägen in får man en valsedel instoppad i handen (Socialdemokraterna såklart). En enkel och ful taktik av de lokala sossarna att lura nya väljare. Har man inte röstat tidigare, kanske inte kan svenska, eller inte vet hur man gör för att rösta, så är det lätt att tro att det är just denna lapp man blivit tilldelas som ska in i kuvertet.