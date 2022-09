Vad är C:s ståndpunkt om Sidensjöskolan?

Besökte ett offentligt möte med samtal mellan Anna-Britta Åkerlind (C) och Per Nylén (S) arrangerad på Sidensjö Bygdegård den 25 augusti. Jag tycker det var en bra kväll med bra klimat där vi som Sidensjöbor fick svar på en del frågor och fick ta del av de ledande politikernas tankegångar inför framtiden. Men i en viktig fråga önskar jag ett klargörande från Centern vad gäller upprustning/nybyggnad av Sidensjöskolan. Här var Socialdemokraterna väldigt tydliga med att de i investeringsbudgeten avsatt 65 miljoner under 2024-2026, vilket innebär stor upprustning och eventuell nybyggnad. Centerns företrädare Anna-Britta var mer svävande, både när det gäller tidsperiod och hur mycket som ska satsas.