VALENKÄT: Så vill partierna utveckla Ö-viks landsbygd

Övriga partier svarade ja.

5. På kommunens hemsida finns kriterier för skolskjuts för elever i grundskolan. Under rubriken ”Restider” står det att ”Väntetiden ska hållas på en rimlig nivå. Ambitionsnivån är att den inte överskrider 60 minuter per resa.” och att ”Restider över 80 minuter per resa bör undvikas.” Detta skulle kunna resultera i en total restid inkl. väntetid på 4 timmar och 40 minuter per dag (därtill kan dessutom gångavstånd till och från hållplats tillkomma). Tycker ert parti att dessa kriterier ligger på en rimlig nivå för elever i grundskolan?

Samtliga partier svarade nej.