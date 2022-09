Trivsamt glatt och roligt med BEA och PRO Ö-vik

Intressepolitik rör våra intressen, bland annat äldreomsorgen som är viktig. Den 3 september bjuds vi in till stora torget i Ö-vik av PRO och SPF där det kommer att ställas många frågor till politikerna.

Efter Lars information var det då dags för BEA att äntra scenen. Det blev full fart direkt med stora applåder som följd när låtar som ”I wanna dance with you” (Jerry Williams), ”Dear one” och Roy Orbissons ”California Blue” spelades.

Benka fortsatte sedan med att gestalta två äldre gubbar från Bredbyn där den ene hade lånat hundra kronor som den andre aldrig fick igen. BEA fortsatte sedan med ”Livet det har varit gott mot mig” (Peter Grundström) och ”If I said you had a beutiful body” (Bellamy Brothers) och några limerickar innan det blev dags för fika. Den glada kökspersonalen serverade goda smörgåsar, kaffe och kaka.

Lage Dahlquist informerade om en hel del resor som är på gång framöver varefter Britt Thunberg som är ansvarig för vävstugan på Örnsköldsgatan 3 hälsade välkommen till de som var intresserade av vävning eller bara vill hälsa på.