Glada Sven-Rogers tar nya tag

Den magiska stämningen gick att ta på och det var inte bara under ”En magisk natt i Köpenhamn” den kom fram utan hela tiden. ”Gammal kärlek rostar aldrig” och Kjell Scherman har ett stadigt grepp om sin hängivna publik, som växer sig starkare för var dag, så nu tar han ”Nya tag” (Fernandoz). Kjell Scherman tar ständigt med Ola Wikströms hjälp in nya låtar, men viktigast allt var steget han tog, då han tog in gitarristen Ulf Edman.