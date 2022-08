PRO Själevad ordnar många aktiviteter

Vi fick en härlig underhållning av Gitarrfrossan med varierande låtar som omfattade några låtar som Göran skrivit. En låt om hur det var när han gick i skolan hette ”Jag geck i skola oppa Brebön”. Engelska låtar som ”You are always in my mind” och många andra kända låtar. Ola rev av en ”Boggie, Boggie” som fick oss att hänga med. Vi fick även höra några medleyn med kända låtar.