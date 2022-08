Elvis in Memory på Nätra Hembygdsgård

Med rock’n’roll-låtarna Burning Love och All Shook Up slog Robin Hörnkvist direkt an en svängig ton, uppbackad av kvällens husband Holmsten Trio. Efter den 50-talslåten fortsatte kvällens konferencier Tommy Thelin i den tidseran och berättade om Elvis första inspelningar 1953 och 54. Den andra med radiohiten That’s All Right, som Ronnie Sahlén framförde på ett härligt sätt.

Robin tolkar de snabba Elvis-låtarna på ett ypperligt sätt och i första akten sjöng han även I Got Stung och A Big Hunk of Love. Ronnie ville inte vara sämre och i ett svängigt Elvis-medley fick han med många av Elvis kända hits. Det blev många låtar under kvällen från Elvis 31 filmer och programledaren Tommy Thelin gjorde en trevlig tolkning av Teddy Bear från Elvis-filmen Loving You.