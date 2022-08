Sven-Rogers spelade på Skeppsmalendagen

Man rev av "Akta Dig För Svärmor", "En Magisk Natt i Köpenhamn" och "140 mil" innan man kom in på "Nu Tar Vi Nya Tag" (Fernandoz), som det blivit med gitarristen Ulf Edman, som lyft Sven-Rogers om inte till himlen så i alla fall en våning upp.

Ulf bjuder på gamla fina gitarrlåtar, som "Anne-Marie" (Cool Candys), "Min Gitarr" (Sven-Ingvars), "Last Date" (The Spotnicks) och "Amapola" (The Shadows), vilka alla går hem bland den mogna publiken.

Sven-Rogers, som hela tiden tar in nya låtar, där Ola Wikström fixar till bakgrunderna, har en förkärlek till Lasse Stefanz. I Skeppsmalen luftade man "Det Regnar Och Regnar", som nu läggs till ett dussintal andra av Lasse Stefanz danslåtar.

När det drar ihop sig till kvällens sista dans krävs det en lugn låt och här har Sven-Rogers en uppsjö att välja bland. Många har fallit för Carina Jaarneks "Du Är Det Bästa För Mig", så den används flitigt.