Kenneth Nordwalls Swing Band kom till Grundsunda kyrka

Programmet som är perfekt sammansatt av kapellmästaren Kenneth Nordwall innehåller snabba välkända jazzstandars varvade med lugna melankoliska låtar och däremellan trumpetsolon av Lukas Johansson med "My Way", "You Raise Me Up" och "Gotländsk Sommarnatt".

Lukas Johansson, som är i början av sin karriär har snabbt blivit en riktig publikfavorit.

Givetvis är Lukas uppbackad av de garvade musikerna Kenneth Nordwall, trummor, Anders Bergquist, piano och Sune Wiklund, kontrabas.

Samt sångerskan och estradören Maria Bervelius.