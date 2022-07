Mästerlig sommarjazz i Logkyrkan

Oscar Peterson är idol. Med stor känsla presenterades "When Summer comes" följt av ett utsökt solo "Beatlesmix"! Varma applåder och glada tillrop hördes till och med från kompet.

Efter kaffe utomhus med smarrigt dopp kallade Inger Grundroth och Bosse Nilsson fram årets stipendiat, den 16:e i ordningen. Jakob Einarsson, duktig sångare, pianist men främst basist, tilldelades Perdidos 2022 års Stipendium. Dessutom ett Jazzdiplom till Erik Norströms minne undertecknat av Tage Hellman. Upp till bevis framförde Jakob på bas med orkestern "Strasbourg St Denis" av Roy Hargrove, "Fried Pies" av Wes Montgomery och "I´ll be seeing you" skriven av Sammy Fain.