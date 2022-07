Lasse Nordin var en av Ö-viks största fotbollsprofiler

Tiden av Skellefteå var väldigt lärorik. Med Lasse Nordin i laget lyckades SAIK första året 1958 vinna division II och avancerade till Allsvenskt kval mot Hammarby IF. Som första lag tog SAIK poäng i ett allsvenskt kval efter 0-0 hemma på Norrvalla.

Det kom att visa sig att Råsunda skulle bli hans hemmaarena då Hammarby IF blev hans nya klubb. Drömmen om att få spela i Allsvenskan blev uppfylld.

Men, hjärtat fanns fortfarande i Domsjö IF. Efter fem härliga år i Hammarby blev hemlängtan till Domsjö för stor. Lasse flyttade hem och hade förmånen att få spela i ett lovande och bra lag med. Redan första året, 1965, vann Domsjö IF division III och avancerade till kval mot Söderhamns IF.

Kvalet blev en stor framgång. Seger med 3-0 på bortaplan, och 4-1 hemma på Domsjö IP.

Drömmen var uppfylld – Domsjö IF till division II!