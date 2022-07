Heta derbyreturen först ut – ÖA sänder nio nya fotbollsmatcher

Fakta

Division 2 Norrland

20 juli 19.00: Gottne IF – Friska Viljor FC

30 juli 14.00: Gottne IF – Älgarna/Härnösand

30 juli 14.00: Kiruna FF – Friska Viljor FC

6 augusti 15.00: Gottne IF –Bodens BK

13 augusti 14.00: Friska Viljor FC – Storfors AIK

20 augusti 14.00: Gottne IF – IFK Östersund

27 augusti 14.00: Friska Viljor FC – IFK Luleå

27 augusti 15.00: Bergnäsets AIK – Gottne IF

Division 3 mellersta Norrland

21 augusti 13.00: Ljusdals IF – Björna IF

Med reservation för ändringar.