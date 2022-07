Jubel i Domsjö kyrka

Det är svårt att säga vad som var hönan och vad som var ägget. Det räckte med att Swingbandet visade sig vid klockringningen, så bröt jublet ut.

När så Maria Bervelius direkt började konserten med att glittra och tindra, som bara hon kan, i Almost Like Being in love öppnades alla dammluckor. Publiken tjoade och klappade händerna vilket givetvis taggade trummisen Kenneth Nordwall, vokalisten Maria Bervelius, pianisten Anders Bergquist, bassisten ”Pebbe” Vigren, vilka öste på för fullt.